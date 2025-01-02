أهداف فوز المقاولون العرب على بتروجت 4-3 بركلات الترجيح (كأس مصر)
الخميس، 02 يناير 2025 - 21:31
أهداف فوز المقاولون العرب على بتروجت 4-3 بركلات الترجيح (كأس مصر)
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