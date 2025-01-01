هدف برينتفورد في مرمى أرسنال - برايان مبويمو (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 01 يناير 2025 - 22:24
برينتفورد يهز شباك آرسنال أولاً#الدوري_الإنجليزي #برينتفورد_آرسنال pic.twitter.com/6GDQqw1gXs— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 1, 2025
هدف برينتفورد في مرمى أرسنال - برايان مبويمو (الدوري الإنجليزي)
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