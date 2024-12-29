ملخص فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 22:06

12/29/2024 10:06:44 PM ملخص فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
رسائل جماهير الزمالك للحكام قبل لقاء الاتحاد أهداف فوز حرس الحدود على طلائع الجيش 3-0 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني أمام المصري - محمد مجدي أفشة (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول أمام المصري - يحيى عطية الله (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على فاركو 3-0 (الدوري المصري) ملخص تعادل الإسماعيلي مع حرس الحدود 2-2 (الدوري المصري) المؤتمر الصحفي لكولر بعد فوز الأهلي على بلوزداد رسائل من جماهير الأهلي لـ الشناوي وكهربا قبل مباراة بلوزداد
أخر الأخبار
قرار من جروس عقب الفوز على الاتحاد السكندري 15 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: خطة مانشستر سيتي لاستغلال أوجاع برشلونة 23 دقيقة | الدوري الإسباني
محمود بسيوني حكما لـ إنبي والأهلي.. وعودة محمد عادل لمباريات الدوري 26 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: تعادلنا مرتين بفعل فاعل.. ورسائل الجماهير غير موجهة لـ زيزو 38 دقيقة | الدوري المصري
"لحل غضب البعض".. عضو مجلس إدارة سموحة يكشف عن مقترح إنشاء شركة الكرة 55 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جروس: تحدثت مع الجزيري بعد أزمته.. ولذلك لم يلعب الأجانب ضد الاتحاد ساعة | الدوري المصري
أمير عزمي: أتمنى أن يكون الحديث عن الزمالك في الإعلام بشكل إيجابي ساعة | الدوري المصري
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري والقناة الناقلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري