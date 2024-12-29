ملخص تعادل يوفنتوس مع فيورنتينا 2-2 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 21:17

12/29/2024 9:17:34 PM ملخص تعادل يوفنتوس مع فيورنتينا 2-2 (الدوري الإيطالي)

ملخص تعادل يوفنتوس مع فيورنتينا 2-2 (الدوري الإيطالي)

يوفنتوس فيورنتينا الدوري الإيطالي
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