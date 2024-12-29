هدف مانشستر سيتي الأول في ليستر - سافينيو (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 18:02
سافيو يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك ليستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_ليستر_سيتي pic.twitter.com/zMmFV8nuam— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 29, 2024
هدف مانشستر سيتي الأول في ليستر - سافينيو (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي على ليستر - هالاند (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل لاتسيو مع أتالانتا 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إنتر على كالياري 3-0 (الدوري الإيطالي) هدف فوز أرسنال على إبسويتش 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون 1-1 (الدوري الإنجليزي) هدفا فوز إنتر على كومو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أتالانتا على إمبولي 3-2 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ليفربول على توتنام 6-3 (الدوري الإنجليزي)