أهداف فوز السعودية على العراق 3-1 (كأس الخليج)
السبت، 28 ديسمبر 2024 - 18:51
ليلة من ليالي الأخضر الكبيرة 🇸🇦🦅— SSC (@ssc_sports) December 28, 2024
الأهداف بصوت راشد الدوسري 🎙⤵️#السعودية_العراق #خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/bYcoz05m16
أهداف فوز السعودية على العراق 3-1 (كأس الخليج)
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