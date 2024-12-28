هدف فوز أرسنال على إبسويتش 1-0 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 28 ديسمبر 2024 - 00:41
آرسنال يفتتح التسجيل عن طريق هافيرتز ⚽️#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/LU4I4lucMb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 27, 2024
هدف فوز أرسنال على إبسويتش 1-0 (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون 1-1 (الدوري الإنجليزي) هدفا فوز إنتر على كومو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أتالانتا على إمبولي 3-2 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ليفربول على توتنام 6-3 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ريال مدريد على إشبيلية 4-2 (الدوري الإسباني) هدفا ليفربول الثالث والرابع ضد توتنام بقدم محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد توتنام - لويس دياز (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بورنموث على مانشستر يونايتد 3-0 (الدوري الإنجليزي)