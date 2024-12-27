هدفا تعادل الكويت مع قطر 1-1 (كأس الخليج)
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 18:55
🔚 رغم التعادل 1-1.. المنتخب الكويتي إلى نصف نهائي كأس الخليج— SSC (@ssc_sports) December 27, 2024
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#الكويت_قطر #خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/cBwpalhG1w
هدفا تعادل الكويت مع قطر 1-1 (كأس الخليج)
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