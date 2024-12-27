هدفا تعادل الكويت مع قطر 1-1 (كأس الخليج)

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 18:55

12/27/2024 6:55:43 PM هدفا تعادل الكويت مع قطر 1-1 (كأس الخليج)

هدفا تعادل الكويت مع قطر 1-1 (كأس الخليج)

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