هدف ليفربول الثاني أمام ليستر سيتي - كورتيس جونز (الدوري الإنجليزي)

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 23:23

12/26/2024 11:23:00 PM هدف ليفربول الثاني أمام ليستر سيتي - كورتيس جونز (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الثاني أمام ليستر سيتي - كورتيس جونز (الدوري الإنجليزي)

ليفربول ليستر سيتي كورتيس جونز
نرشح لكم
هدف ليفربول الثالث في ليستر سيتي - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز الأهلي على المصري 1-0 (الدوري المصري) هدف ليفربول الأول أمام ليستر سيتي - كودي جاكبو (الدوري الإنجليزي) هدف الأهلي الأول أمام المصري - يحيى عطية الله (الدوري المصري) ملخص تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز البحرين ضد العراق 2-0 (كأس الخليج) ملخص فوز بيراميدز على فاركو 3-0 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول في فاركو - (محمد الشيبي)
أخر الأخبار
صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان - المصري: ندق ناقوس الخطر.. والتحكيم ساهم في تغيير نتيجة المباراة أمام الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
صلاح لا يتوقف عن كتابة التاريخ.. ليفربول يقبل الهدايا ويعزز صدارته بثلاثية في ليستر سيتي 49 دقيقة | الدوري المصري
بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: لعبنا جيدا ولكن.. والكل يدرك حاجتنا للاعبين في يناير 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
سالم: لا أحد يريد مراجعة تقنية الفيديو.. ونلوم الجزيري لهذا السبب ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر - عن هدف عطية الله وتذبذب مستوى الشناوي ساعة | الدوري المصري
غرامة مالية وإيقاف المستحقات.. سموحة يعاقب لاعبيه بعد الخسارة القاسية من غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري