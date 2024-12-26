هدف ليفربول الثاني أمام ليستر سيتي - كورتيس جونز (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 23:23
جونز يضيف الهدف الثاني ويشعل ملعب أنفيلد 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/GbIeL2jBoz— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2024
هدف ليفربول الثاني أمام ليستر سيتي - كورتيس جونز (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف ليفربول الثالث في ليستر سيتي - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز الأهلي على المصري 1-0 (الدوري المصري) هدف ليفربول الأول أمام ليستر سيتي - كودي جاكبو (الدوري الإنجليزي) هدف الأهلي الأول أمام المصري - يحيى عطية الله (الدوري المصري) ملخص تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز البحرين ضد العراق 2-0 (كأس الخليج) ملخص فوز بيراميدز على فاركو 3-0 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول في فاركو - (محمد الشيبي)