هدف الأهلي الأول أمام المصري - يحيى عطية الله (الدوري المصري)

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 21:02

12/26/2024 9:02:23 PM هدف الأهلي الأول أمام المصري - يحيى عطية الله (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول أمام المصري - يحيى عطية الله (الدوري المصري)

الأهلي المصري الدوري المصري
نرشح لكم
هدف الأهلي الثاني أمام المصري - محمد مجدي أفشة (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على فاركو 3-0 (الدوري المصري) ملخص تعادل الإسماعيلي مع حرس الحدود 2-2 (الدوري المصري) المؤتمر الصحفي لكولر بعد فوز الأهلي على بلوزداد رسائل من جماهير الأهلي لـ الشناوي وكهربا قبل مباراة بلوزداد هدفا تعادل الإسماعيلي مع بيراميدز 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز زد على فاركو 2-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا 1-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيان - المصري: ندق ناقوس الخطر.. والتحكيم ساهم في تغيير نتيجة المباراة أمام الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
صلاح لا يتوقف عن كتابة التاريخ.. ليفربول يقبل الهدايا ويعزز صدارته بثلاثية في ليستر سيتي 48 دقيقة | الدوري المصري
بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: لعبنا جيدا ولكن.. والكل يدرك حاجتنا للاعبين في يناير 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
سالم: لا أحد يريد مراجعة تقنية الفيديو.. ونلوم الجزيري لهذا السبب ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر - عن هدف عطية الله وتذبذب مستوى الشناوي ساعة | الدوري المصري
غرامة مالية وإيقاف المستحقات.. سموحة يعاقب لاعبيه بعد الخسارة القاسية من غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 2 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 3 بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري