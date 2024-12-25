ملخص تعادل الإسماعيلي مع حرس الحدود 2-2 (الدوري المصري)
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 20:01
ملخص تعادل الإسماعيلي مع حرس الحدود 2-2 (الدوري المصري)
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