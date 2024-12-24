ملخص فوز الكويت أمام الإمارات 2-1 (كأس الخليج)
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 21:53
ملخص فوز الكويت أمام الإمارات 2-1 (كأس الخليج)
نرشح لكم
ملخص تعادل طلائع الجيش ضد الزمالك 2-2 (الدوري المصري) ملخص فوز عمان أمام قطر 2-1 (كأس الخليج) هدف طلائع الجيش الثاني في طلائع الجيش - جوديون شيكا (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني في طلائع الجيش - حسام أشرف (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في طلائع الجيش - محمد شحاتة (الدوري المصري) هدف طلائع الجيش الأول في الزمالك - جودين شيكا (الدوري المصري) مروة عيد تحكي كلام مسؤول الاتحاد قبل بطولة إفريقيا وتجربة الترجمة لـ عبد المنعم في نيس هدفا فوز إنتر على كومو 2-0 (الدوري الإيطالي)