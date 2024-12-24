هدفا فوز إنتر على كومو 2-0 (الدوري الإيطالي)
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 00:11
كارلوس أوجوستو يسجل هدف التقدم للإنتر من رأسية قوية#إنتر_كومو #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/lAPfl2ix5W— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 23, 2024
هدفا فوز إنتر على كومو 2-0 (الدوري الإيطالي)
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