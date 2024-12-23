ملخص فوز الأهلي أمام شباب بلوزداد 6-1 (دوري أبطال إفريقيا)
الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 10:46
🟣🎥 تقرير خاص | الأهلي حامل اللقب يحسم قمة مباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا بفوزِه على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 6 - 1— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 22, 2024
🎙️تقرير | هاشم السادة @hashimalsada27 pic.twitter.com/MfB8tVtjEV
ملخص فوز الأهلي أمام شباب بلوزداد 6-1 (دوري أبطال إفريقيا)
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