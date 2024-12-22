هدف فوز العراق على اليمن 1-0 (كأس الخليج)
الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 20:01
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) December 22, 2024
من ضربة رأسية أيمن حسين يفتتح التسجيل للمنتخب #العراقي ⚽🔥
العراق 1 × 0 اليمن#SSC | #خليجي26 pic.twitter.com/g1TuO2AT5Z
هدف فوز العراق على اليمن 1-0 (كأس الخليج)
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