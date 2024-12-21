هدفا تعادل قطر مع الإمارات 1-1 (كأس الخليج)
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 23:37
بهدف لكل منهما 🇦🇪🇶🇦— SSC (@ssc_sports) December 21, 2024
التعادل يحضر في ثاني مباريات المجموعة الأولى ❌
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵#قطر_الإمارات#خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/krI8CNvVP8
هدفا تعادل قطر مع الإمارات 1-1 (كأس الخليج)
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