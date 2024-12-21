هدفا تعادل قطر مع الإمارات 1-1 (كأس الخليج)

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 23:37

12/21/2024 11:37:31 PM هدفا تعادل قطر مع الإمارات 1-1 (كأس الخليج)

هدفا تعادل قطر مع الإمارات 1-1 (كأس الخليج)

قطر الإمارات كأس الخليج
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