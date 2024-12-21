هدفا تعادل الإسماعيلي مع بيراميدز 1-1 (الدوري المصري)

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 22:39

12/21/2024 10:39:57 PM هدفا تعادل الإسماعيلي مع بيراميدز 1-1 (الدوري المصري)

هدفا تعادل الإسماعيلي مع بيراميدز 1-1 (الدوري المصري)

الإسماعيلي بيراميدز الدوري المصري
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