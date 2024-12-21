هدفا تعادل الكويت مع عمان 1-1 (كأس الخليج)

المنتخب العماني 🇴🇲 يفرض التعادل الإيجابي على مستضيف البطولة نظيره الكويتي 🇰🇼 بهدف مقابل هدف في المباراة الافتتاحية لـ #خليجي_زين26



📺 شاهد الأهداف بصوت عيسى الحربين#SSC pic.twitter.com/jSVY3UNMAq