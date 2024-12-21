هدف فوز ميلان على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 00:30

12/21/2024 12:30:18 AM هدف فوز ميلان على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)

هدف فوز ميلان على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)

ميلان هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي تيجاني ريندرز
نرشح لكم
ملخص فوز بايرن ميونيخ على لايبزيج 5-1 (الدوري الألماني) هدف ريال مدريد الثاني أمام باتشوكا - رودريجو (نهائي إنتركونتيننتال) هدف ريال مدريد الأول ضد باتشوكا - مبابي (نهائي إنتركونتيننتال) أهداف فوز إنتر على لاتسيو 6-0 (الدوري الإيطالي) أهداف تعادل يوفنتوس مع فينيسيا 2-2 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل أرسنال مع إيفرتون 0-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل ليفربول مع فولام 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أتليتكو مدريد على إشبيلية 4-3 (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
بعد مباراتين دون انتصار.. ميلان يعود ويفوز على فيرونا بصعوبة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الإسماعيلي - النبريص وتراوري على رأس هجوم الدراويش أمام بيراميدز 4 ساعة | الدوري المصري
نتفلكس تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للسيدات 2027 و2031 4 ساعة | رياضة نسائية
مصطفى عبد الرحيم: هذه كانت تعليمات طارق مصطفى مع مشاركتي 4 ساعة | الدوري المصري
جريندو: هذا ما رفع قيمة الفوز على مودرن سبورت 4 ساعة | الدوري المصري
تعافى من خسارة ماينز سريعا.. بايرن ميونيخ يضرب لايبزيج بخماسية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل قندوسي: الحديث عن الزمالك سابق لأوانه.. وهذا موقف انتقاله إلى سيراميكا نهائيا 4 ساعة | الدوري المصري
مجدي عبد العاطي: الفوز على فاركو كان صعبا.. وشاركت في تكوينه وأعرفه جيدا 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا