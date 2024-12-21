هدف فوز ميلان على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 00:30
بهدف جميل سجله ريندرز— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 20, 2024
ميلان يفوز على مستضيفه هيلاس فيرونا بافتتاح الجولة 17 من #الدوري_الإيطالي#ميلان_فيرونا pic.twitter.com/YhtHJR0KHs
هدف فوز ميلان على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)
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