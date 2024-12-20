هاتريك مارك جويو لاعب تشيلسي أمام شامروك الأيرلندي (دوري المؤتمر)
الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 00:51
الواعد مارك غويو لاعب برشلونة الإسباني السابق يبصم على هاتريك تاريخي مع تشلسي ⚽️⚽️⚽️#دوري_المؤتمر_الأوروبي | #تشلسي pic.twitter.com/jbEqbdJB8f— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 19, 2024
هاتريك مارك جويو لاعب تشيلسي أمام شامروك الأيرلندي (دوري المؤتمر)
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