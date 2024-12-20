هدف توتنام الثالث أمام مانشستر يونايتد - سولانكي (كأس الرابطة)
الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 00:17
سولانكي يسجل الثالث لتوتنهام ويصعب المهمة على مانشستر يونايتد! 🔥🔥🔥#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #توتنهام | #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/X0BFMPNpW4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 19, 2024
هدف توتنام الثالث أمام مانشستر يونايتد - سولانكي (كأس الرابطة)
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