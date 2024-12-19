ملخص فوز أتالانتا أمام تشيزينا 6-1 (كأس إيطاليا)

ملخص فوز أتالانتا أمام تشيزينا 6-1 (كأس إيطاليا)
الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 00:32
ملخص فوز أتالانتا أمام تشيزينا 6-1 (كأس إيطاليا)
نرشح لكم
ملخص فوز روما أمام سامبدوريا 4-1 (كأس إيطاليا) هدف ريال مدريد الثاني أمام باتشوكا - رودريجو (نهائي إنتركونتيننتال) هدف ريال مدريد الأول ضد باتشوكا - مبابي (نهائي إنتركونتيننتال) ملخص فوز يوفنتوس أمام كالياري 4-0 (كأس إيطاليا) هدف بيراميدز الأول في الاتحاد - وليد الكرتي - (كأس الرابطة) أهداف فوز إنتر على لاتسيو 6-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز الزمالك على المصري 1-0 (الكونفدرالية)