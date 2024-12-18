ملخص فوز يوفنتوس أمام كالياري 4-0 (كأس إيطاليا)

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 00:13

12/18/2024 12:13:47 AM ملخص فوز يوفنتوس أمام كالياري 4-0 (كأس إيطاليا)

ملخص فوز يوفنتوس أمام كالياري 4-0 (كأس إيطاليا)

يوفنتوس كالياري كأس إيطاليا
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