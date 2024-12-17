هدف بيراميدز الأول في الاتحاد - وليد الكرتي - (كأس الرابطة)
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 20:47
بعد جملة فنية حكاية مع عبد الرحمن مجدي 😍😱 وليد الكرتي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى الاتحاد #ONTime_Sports pic.twitter.com/J7ESVMRO86— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 17, 2024
هدف بيراميدز الأول في الاتحاد - وليد الكرتي - (كأس الرابطة)
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