أهداف فوز إنتر على لاتسيو 6-0 (الدوري الإيطالي)
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 00:35
نهاية المباراة بفوز كاسح وتاريخي لإنتر على لاتسيو بنتيجة 6-0 في الأوليمبيكو! ⚫️🔵— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 16, 2024
شاهد أهداف المباراة التاريخية ⚽️📹#لاتسيو_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ODVKUi2c0b
أهداف فوز إنتر على لاتسيو 6-0 (الدوري الإيطالي)
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