أهداف تعادل يوفنتوس مع فينيسيا 2-2 (الدوري الإيطالي)

التعادل الـ10 هذا الموسم! ⚠️



يوفنتوس يتعادل مع نادي فينيزيا متذيل الترتيب بنتيجة 2-2 في ستاد الأليانز بختام مواجهات اليوم



شاهد الأهداف ⚽️📹#يوفنتوس_فينيزيا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/PBzwSFXDUg