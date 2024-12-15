أهداف تعادل يوفنتوس مع فينيسيا 2-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 00:36
التعادل الـ10 هذا الموسم! ⚠️— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 14, 2024
يوفنتوس يتعادل مع نادي فينيزيا متذيل الترتيب بنتيجة 2-2 في ستاد الأليانز بختام مواجهات اليوم
شاهد الأهداف ⚽️📹#يوفنتوس_فينيزيا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/PBzwSFXDUg
أهداف تعادل يوفنتوس مع فينيسيا 2-2 (الدوري الإيطالي)
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