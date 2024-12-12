ملخص مباراة ميلان وريد ستار بلجراد 2-1 (دوري أبطال أوروبا)

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 00:30

12/12/2024 12:30:42 AM ملخص مباراة ميلان وريد ستار بلجراد 2-1 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص مباراة ميلان وريد ستار بلجراد 2-1 (دوري أبطال أوروبا)

ميلان النجم الأحمر ريد ستار بلجراد دوري أبطال أوروبا
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