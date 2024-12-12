هدف يوفنتوس الأول أمام مانشستر سيتي - دوشان فلاهوفيتش (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 00:06
دوشان فلاهوفيتش يفتتح التسجيل ليوفنتوس في شباك مانشستر سيتي#دوري_أبطال_أوروبا #يوفنتوس_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/UKAQhlL7YY— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2024
هدف يوفنتوس الأول أمام مانشستر سيتي - دوشان فلاهوفيتش (دوري أبطال أوروبا)
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