ملخص مباراة أتليتكو مدريد أمام سلوفان براتيسلافا 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 23:02

12/11/2024 11:02:21 PM ملخص مباراة أتليتكو مدريد أمام سلوفان براتيسلافا 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص مباراة أتليتكو مدريد أمام سلوفان براتيسلافا 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

أتليتكو مدريد سلوفان براتيسلافا دوري أبطال أوروبا جريزمان
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