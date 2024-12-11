ملخص مباراة أتليتكو مدريد أمام سلوفان براتيسلافا 3-1 (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 23:02
ملخص مباراة أتليتكو مدريد أمام سلوفان براتيسلافا 3-1 (دوري أبطال أوروبا)
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