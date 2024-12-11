ملخص فوز حرس الحدود على الإسماعيلي 2-1 (كأس الرابطة)
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 19:40
الركنيات هي كلمة السر 👌🔥 أهداف فوز حرس الحدود على الإسماعيلي 2-1 في بطولة كأس الرابطة #ONTime_Sports pic.twitter.com/Hqwi7AhkyF— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 11, 2024
ملخص فوز حرس الحدود على الإسماعيلي 2-1 (كأس الرابطة)
نرشح لكم
ملخص فوز البنك الأهلي على سيراميكا 5-0 (كأس الرابطة) هدف فوز بتروجت على مودرن سبورت 1-0 (كأس الرابطة) أهداف فوز الزمالك على غزل المحلة 4-0 (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني في غزل المحلة - ناصر منسي (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في غزل المحلة - ناصر منسي (الدوري المصري) أهداف فوز فاركو على بتروجت 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز المصري على بيراميدز - محمد الشامي (الدوري المصري) ملخص التعادل بين البنك الأهلي والأهلي (الدوري المصري)