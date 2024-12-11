ملخص فوز حرس الحدود على الإسماعيلي 2-1 (كأس الرابطة)

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 19:40

12/11/2024 7:40:22 PM ملخص فوز حرس الحدود على الإسماعيلي 2-1 (كأس الرابطة)

ملخص فوز حرس الحدود على الإسماعيلي 2-1 (كأس الرابطة)

حرس الحدود الإسماعيلي كأس الرابطة
نرشح لكم
ملخص فوز البنك الأهلي على سيراميكا 5-0 (كأس الرابطة) هدف فوز بتروجت على مودرن سبورت 1-0 (كأس الرابطة) أهداف فوز الزمالك على غزل المحلة 4-0 (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني في غزل المحلة - ناصر منسي (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في غزل المحلة - ناصر منسي (الدوري المصري) أهداف فوز فاركو على بتروجت 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز المصري على بيراميدز - محمد الشامي (الدوري المصري) ملخص التعادل بين البنك الأهلي والأهلي (الدوري المصري)
أخر الأخبار
أرسنال يهزم موناكو بثلاثية ويواصل التقدم في دوري أبطال أوروبا 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فليك يكرس العقدة.. برشلونة يفوز على دورتموند في مباراة الأهداف الخمسة 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يزيد معاناة مانشستر سيتي ويسقطه بهدفين في دوري أبطال أوروبا 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوميز: توصلت إلى اتفاق لتدريب الفتح السعودي.. ومتحمس لخوض التجربة 47 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو: حلم البرتغال أصبح حقيقة.. ومونديال السعودية سيكون تاريخيا ساعة | سعودي في الجول
كأس إنتركونتيننتال - روندون: مواجهة الأهلي ستكون صعبة.. وحققنا هدفنا ضد بوتافوجو ساعة | كأس العالم للأندية
كأس إنتركونتيننتال - لاعب بوتافوجو: تأثرنا بإرهاق الرحلة الطويلة ساعة | كأس العالم للأندية
أبطال أوروبا - أتليتكو يطيح بـ سلوفان رسميا.. وليل يؤمن مركزه ضمن الثمانية الأوائل ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 4 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية