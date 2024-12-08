ملخص فوز ريال مدريد على جيرونا 3-0 (الدوري الإسباني)

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 00:45

12/8/2024 12:45:59 AM ملخص فوز ريال مدريد على جيرونا 3-0 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز ريال مدريد على جيرونا 3-0 (الدوري الإسباني)

ريال مدريد جيرونا الدوري الإسباني
نرشح لكم
ملخص فوز روما على ليتشي 4-1 (الدوري الإيطالي) أهداف تعادل يوفنتوس مع بولونيا 2-2 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل برشلونة مع بيتيس 2-2 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل كريستال بالاس مع مانشستر سيتي 2-2 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز بايرن ميونيخ على هايدنهايم 4-2 (الدوري الألماني) هدف مانشستر سيتي الأول ضد كريستال بالاس - هالاند (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز أتالانتا على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إنتر على بارما 3-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
أنشيلوتي: بيلينجهام يعاني من إرهاق.. وإصابة ميندي وموعد عودة رودريجو ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو تكشف مدة غياب فليك بعد طرده ضد بيتيس ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – علي ماهر قبل مواجهة بلاك بولز: كل المباريات صعبة ساعة | الكرة الإفريقية
شوقي غريب مديرا فنيا لـ غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
بيلينجهام يواصل التسجيل.. ريال مدريد ينتصر على جيرونا ويقلص الفارق مع برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
شارك كبديل وصنع.. سعود عبد الحميد يساهم في عودة روما للانتصارات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
برزي: توجد كؤوس مهملة قبل وضعها في المتحف.. ومناشدة لنجوم الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - صنداونز يتعادل مع الجيش الملكي.. وانتصار مولودية الجزائر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية