أهداف تعادل يوفنتوس مع بولونيا 2-2 (الدوري الإيطالي)

نهاية المباراة المثيرة حتى الثواني الأخيرة بتعادل يوفنتوس مع ضيفه بولونيا بنتيجة 2-2 ضمن مواجهات الجولة الـ15 من الكالتشيو



شاهد أهداف المباراة ⚽️📹#يوفنتوس_بولونيا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7o1eK2RziS