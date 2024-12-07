هدف قطر الأول ضد الريان - أحمد عبد القادر (الدوري القطري)
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 18:32
شوف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 7, 2024
نادي قطر يقلص الفارق 1-2 الريان .. أحمد عبدالقادر الدقيقة 64 .. دوري نجوم أريدُ #دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/AzpeJ1r4KN
هدف قطر الأول ضد الريان - أحمد عبد القادر (الدوري القطري)
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