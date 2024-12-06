أهداف فوز أتالانتا على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 23:59

12/6/2024 11:59:47 PM أهداف فوز أتالانتا على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز أتالانتا على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)

أتالانتا الدوري الإيطالي ميلان أديمولا لوكمان
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