أهداف فوز أتالانتا على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 23:59
أتالانتا 2-1 ميلان | أهداف المباراة#أتالانتا_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8tGBSxvplx— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 6, 2024
أهداف فوز أتالانتا على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)
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