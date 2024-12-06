أهداف فوز إنتر على بارما 3-1 (الدوري الإيطالي)

الإنتر يفوز على بارما بنتيجة 3-1 في افتتاحية الجولة الـ15 من الكالتشيو ⚫️🔵



شاهد أهداف المباراة بتعليق بلال علام ⚽️#إنتر_بارما

#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/DdwBoE5fk2