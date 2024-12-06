أهداف فوز إنتر على بارما 3-1 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 21:51
الإنتر يفوز على بارما بنتيجة 3-1 في افتتاحية الجولة الـ15 من الكالتشيو ⚫️🔵— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 6, 2024
شاهد أهداف المباراة بتعليق بلال علام ⚽️#إنتر_بارما
#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/DdwBoE5fk2
أهداف فوز إنتر على بارما 3-1 (الدوري الإيطالي)
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