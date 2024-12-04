هدف بلباو الأول في ريال مدريد - أليكس بيرنجير (الدوري الإسباني)
الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 23:34
خطأ غريب من كورتوا يهدي أتلتيك بلباو التقدم على ريال مدريد#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/F6FzrxrzrP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2024
هدف بلباو الأول في ريال مدريد - أليكس بيرنجير (الدوري الإسباني)
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