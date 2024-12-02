هدف الزمالك الأول في غزل المحلة - ناصر منسي (الدوري المصري)
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 20:48
جوووووول حكاية 😲⚽— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 2, 2024
"احلي من الجول الأسيست الخيالي من السعيد " 🏹ناصر منسي يحرز الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى المحلة😱 pic.twitter.com/8PvwjZOz5S
هدف الزمالك الأول في غزل المحلة - ناصر منسي (الدوري المصري)
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