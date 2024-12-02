أهداف فوز فاركو على بتروجت 2-1 (الدوري المصري)
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 19:43
أهداف فوز فاركو على بتروجت 2-1 (الدوري المصري)
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