مرموش سجل 2.. أهداف فوز فرانكفورت على هايدنهايم 4-0 (الدوري الألماني)

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 21:23

12/1/2024 9:23:06 PM مرموش سجل 2.. أهداف فوز فرانكفورت على هايدنهايم 4-0 (الدوري الألماني)

مرموش سجل 2.. أهداف فوز فرانكفورت على هايدنهايم 4-0 (الدوري الألماني)

مرموش الدوري الألماني عمر مرموش - فرانكفورت
نرشح لكم
صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على مانشستر سيتي 2-0 (الدوري الإنجليزي) صناعة صلاح.. هدف ليفربول الأول ضد مانشستر سيتي - جاكبو (الدوري الإنجليزي) ملخص مباراة نيس ورينجرز 1-4 (الدوري الأوروبي) هدف وصناعة عمر مرموش أمام ميتيلاند (الدوري الأوروبي) ركلة محمد صلاح المهدرة ضد ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا) مرموش سجل وصنع.. ملخص فوز فرانكفورت على شتوتجارت 3-2 (الدوري الألماني) هدف عمر مرموش مع إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج (الدوري الأوروبي) صلاح سجل.. ملخص فوز ليفربول على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
مأساة مروعة.. أكثر من 100 قتيل في غينيا بسبب ركلة جزاء 7 ساعة | الكرة الإفريقية
قائد منتخب الشباب يكشف ما أضافه وائل رياض قبل ميكالي.. وما يحتاجه الفريق مستقبلا 7 ساعة | الكرة المصرية
أحمد عابدين: التصفيات أصعب من بطولة إفريقيا.. وهذا هدفي منها 7 ساعة | الكرة المصرية
زعلوك: هكذا تابعنا المباراة الحاسمة.. ولكل لاعب أهدافه في بطولة إفريقيا 7 ساعة | منتخب مصر
عمر خضر: لا أنوي العودة من الخارج حتى أتألق.. وهذا سر تدريبات أستون فيلا 7 ساعة | المحترفون
شكشك: كنا نريد الحفاظ على الجهاز الفني.. وسجلت هدف الفوز ولكن 8 ساعة | الدوري المصري
رجل مباراة الجونة أمام سموحة: لم نكن موفقين أمام المحلة وهكذا غيرنا الأمور 8 ساعة | الدوري المصري
مدرب البنك الأهلي: استفدنا من أخطاء التحكيم أمام الأهلي؟ نحن الأكثر تعرضا للظلم 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن