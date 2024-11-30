بطاقة حمراء بعد 35 ثانية من بداية نهائي كوبا ليبرتادوريس

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 22:14

11/30/2024 10:14:22 PM بطاقة حمراء بعد 35 ثانية من بداية نهائي كوبا ليبرتادوريس

بطاقة حمراء بعد 35 ثانية من بداية نهائي كوبا ليبرتادوريس

أتليتكو مينيرو بوتافوجو كوبا ليبرتادوريس نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024
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أهداف فوز بوتافوجو على أتليتكو مينيرو 3-1 (كوبا ليبرتادوريس) ملخص فوز راسينج على كروزيرو 3-1 (نهائي كوبا سود أمريكانا) هدفا تعادل البرازيل مع أوروجواي 1-1 (تصفيات كأس العالم) هدف فوز الأرجنتين على بيرو - لاوتارو مارتينيز (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز أوروجواي على كولومبيا 3-2 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز الإكوادور على بوليفيا 4-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز باراجواي على الأرجنتين 2-1 (تصفيات كأس العالم) ملخص تعادل فنزويلا مع البرازيل 1-1 (تصفيات كأس العالم)
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