أهداف فوز ميلان على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 30 نوفمبر 2024 - 21:58
نهاية المباراة بفوز ميلان على إمبولي بثلاثية نظيفة في الكالتشيو— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 30, 2024
شاهد الأهداف بصوت فارس عوض ⚽️📹#ميلان_إمبولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/5ieOFfZCGs
أهداف فوز ميلان على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي)
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