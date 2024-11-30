ملخص فوز لاس بالماس على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني)

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 21:00

11/30/2024 9:00:12 PM ملخص فوز لاس بالماس على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز لاس بالماس على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني)

لاس بالماس برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
أهداف فوز ميلان على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي) ملخص مباراة توتنام وروما 2-2 (الدوري الأوروبي) ملخص مباراة نيس ورينجرز 1-4 (الدوري الأوروبي) ملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت 3-2 (الدوري الأوروبي) هدف وصناعة عمر مرموش أمام ميتيلاند (الدوري الأوروبي) ملخص مباراة أتلتيك بيلباو وإلفسبورج 3 - 0 (الدوري الأوروبي) ملخص مباراة ألكمار أمام جالاتا سراي 1-1 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز ريد ستار على شتوتجارت 5-1 (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
مباشر نهائي كوبا ليبرتادوريس - مينيرو (0)-(0) بوتافوجو.. بداية اللقاء 20 دقيقة | أمريكا
الرياض زرقاء.. الهلال ينتصر على الشباب في الدربي بثنائية ميلينكوفيتش سافيتش 24 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف قائمة الأهلي ضد البنك.. عودة يوسف أيمن واستبعاد الشناوي وإمام 30 دقيقة | الدوري المصري
7 أهداف في شوط.. مدافع أرسنال تضرب وست هام بخماسية 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نهائي كوبا ليبرتادوريس - هالك يقود مينيرو.. وإيجور جيسوس في هجوم بوتافوجو 46 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول – غياب الشناوي وإمام عاشور عن قائمة الأهلي ضد البنك 55 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة المهدي سليمان.. ومدة الغياب المتوقع ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد السكندري يحصد لقب السوبر المصري البحريني ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن