ملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت 3-2 (الدوري الأوروبي)
الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 11:51
ملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت 3-2 (الدوري الأوروبي)
نرشح لكم
هدفا فوز النصر على ضمك 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز بيراميدز على ساجرادا 5-1 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص مباراة توتنام وروما 2-2 (الدوري الأوروبي) ملخص مباراة نيس ورينجرز 1-4 (الدوري الأوروبي) هدف وصناعة عمر مرموش أمام ميتيلاند (الدوري الأوروبي) ملخص مباراة أتلتيك بيلباو وإلفسبورج 3 - 0 (الدوري الأوروبي) ملخص مباراة ألكمار أمام جالاتا سراي 1-1 (الدوري الأوروبي) ملخص مباراة كلاسيكو الأساطير - برشلونة أمام ريال مدريد 2-2 (4-2)