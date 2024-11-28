هدف وصناعة عمر مرموش أمام ميتيلاند (الدوري الأوروبي)
الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 23:54
المصري مرموش صائد الشباك وصانع الأهداف#الدوري_الأوروبي #فرانكفورت #مرموش pic.twitter.com/ZWjEmC8xSY— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2024
هدف وصناعة عمر مرموش أمام ميتيلاند (الدوري الأوروبي)
نرشح لكم
ملخص مباراة أتلتيك بيلباو وإلفسبورج 3 - 0 (الدوري الأوروبي) ملخص مباراة ألكمار أمام جالاتا سراي 1-1 (الدوري الأوروبي) ملخص مباراة كلاسيكو الأساطير - برشلونة أمام ريال مدريد 2-2 (4-2) ملخص فوز بنفيكا أمام موناكو 3-2 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ليفربول ضد ريال مدريد 2-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ريد ستار على شتوتجارت 5-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل سيلتك مع كلوب بروج 1-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ليل على بولونيا 2-1 (دوري أبطال أوروبا)