ملخص مباراة ألكمار أمام جالاتا سراي 1-1 (الدوري الأوروبي)

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 23:02

11/28/2024 11:02:40 PM ملخص مباراة ألكمار أمام جالاتا سراي 1-1 (الدوري الأوروبي)

ملخص مباراة ألكمار أمام جالاتا سراي 1-1 (الدوري الأوروبي)

ألكمار جالاتا سراي الدوري الأوروبي
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