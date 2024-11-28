ملخص فوز ريد ستار على شتوتجارت 5-1 (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 00:30
ملخص فوز ريد ستار على شتوتجارت 5-1 (دوري أبطال أوروبا)
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