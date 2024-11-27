ملخص مباراة سبورتنج لشبونة وأرسنال 1-5 (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 00:18
ملخص مباراة سبورتنج لشبونة وأرسنال 1-5 (دوري أبطال أوروبا)
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