هدف شباب مصر الأول أمام تونس - أحمد خالد كاباكا (دورة شمال إفريقيا)
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 19:25
شوووووووومة في المرمى 😮🇪🇬 أحمد خالد كاباكا يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس 👌#ONTime_Sports pic.twitter.com/5XcH3Qom15— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 26, 2024
هدف شباب مصر الأول أمام تونس - أحمد خالد كاباكا (دورة شمال إفريقيا)
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