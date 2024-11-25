ملخص فوز فيورنتينا أمام كومو 2-0 (الدوري الإيطالي)

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 12:03

11/25/2024 12:03:08 PM ملخص فوز فيورنتينا أمام كومو 2-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز فيورنتينا أمام كومو 2-0 (الدوري الإيطالي)

فيورنتينا كومو الدوري الإيطالي ديفيد دي خيا
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