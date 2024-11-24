هدف فوز الإسماعيلي القاتل على بتروجت 1-0 (الدوري المصري)

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 19:11

11/24/2024 7:11:34 PM هدف فوز الإسماعيلي القاتل على بتروجت 1-0 (الدوري المصري)

هدف فوز الإسماعيلي القاتل على بتروجت 1-0 (الدوري المصري)

الإسماعيلي بتروجت الدوري المصري
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